Жердев подписал полноценный контракт с «Юностью» на год

Теги переходы Николай Жердев КХЛ Париматч-Экстралига Юность-Минск высшая лига Беларусь Хоккей

Николай Жердев будет играть за команду из Беларуси.

37-летний российский нападающий подписал полноценный контракт с «Юностью». 

Соглашение рассчитано на один сезон. В чемпионате форвард будет выступать под 14-м номером.

Жердев присоединился к «Юности» по ходу Кубка Салея и сыграл 3 матча, записав в свой актив 2 (1+1) результативных балла.

В это межсезонье Жердев проходил просмотр в минском «Динамо». Он принял участие в контрольных матчах против «Сибири» и «Северстали», в которых сделал одну передачу.

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