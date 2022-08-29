Жердев подписал полноценный контракт с «Юностью» на год

будет играть за команду из Беларуси.

37-летний российский нападающий подписал полноценный контракт с «Юностью».

Соглашение рассчитано на один сезон. В чемпионате форвард будет выступать под 14-м номером.

Жердев присоединился к по ходу Кубка Салея и сыграл 3 матча, записав в свой актив 2 (1+1) результативных балла.

В это межсезонье Жердев проходил просмотр в минском «Динамо». Он принял участие в контрольных матчах против «Сибири» и «Северстали», в которых сделал одну передачу.