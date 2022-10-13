Жердев покинул минскую «Юность». У него 3+1 в 14 играх Экстралиги
Форвард Николай Жердев покинул «Юность».
Об этом сообщил главный тренер минского клуба Евгений Есаулов.
– Жердев сегодня отсутствовал по какой причине?
– Мы его брали на роль лидера, который будет определять результат команды. К сожалению, Николай не вписался в нашу систему, под наши требования. Он классный хоккеист, никаких сомнений быть не может.
После долгих раздумий было принято решение прекратить сотрудничество. Пожали друг другу руки, пожелали удачи, – сказал Есаулов.
В 14 матчах сезона белорусской Экстралиги 37-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка.
В минувшее межсезонье Жердев проходил просмотр в минском «Динамо». Он принял участие в контрольных матчах против «Сибири» и «Северстали», в которых сделал одну передачу.
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