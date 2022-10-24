Джефф Марек: «Аризона» хочет обменять Чикрана, цена остается высокой. Это будет комбинация проспектов, пиков и игроков»

хочет обменять , но запрашиваемая компенсация остается высокой.

Об этом сообщил журналист Sportsnet Джефф Марек.

«Аризона» хочет обменять Джейкоба Чикрана. Чикран также попросил об обмене. Цена за защитника остается высокой.

По сути, это эквивалент двух драфт-пиков в первом раунде, и не только. Это будет комбинация проспектов, пиков и игроков», – сказал Марек.

Соглашение 24-летнего Чикрана с «Койотис» с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2024/25.

16-й номер драфта НХЛ-2016 провел в лиге 337 матчей и набрал 142 (53+89) очка при общей полезности «минус 45» и среднем времени на льду 20:50.

Интерес клубов НХЛ к Чикрану усилился. На защитника претендуют «Оттава», «Торонто», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Коламбус» (TSN)