Интерес клубов НХЛ к Чикрану усилился. На защитника претендуют «Оттава», «Торонто», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Коламбус» (TSN)

Защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран вскоре может сменить клуб.
Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, интерес к 24-летнему канадцу за последние дни усилился.
Среди претендентов на игрока называются «Оттава», «Торонто», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Коламбус».
Соглашение защитника с кэпхитом 4,6 миллиона долларов будет действовать еще 3 сезона.
В день открытия тренировочного лагеря «Койотис» игрок сказал, что хотел бы обмена в команду, которая претендует на успешное выступление в плей-офф.
Чикран провел в НХЛ 337 матчей и набрал 142 (53+89) очка при общей полезности «минус 45» и среднем времени на льду 20:50.