Интерес клубов НХЛ к Чикрану усилился. На защитника претендуют «Оттава», «Торонто», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Коламбус» (TSN)

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Защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран вскоре может сменить клуб. 

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, интерес к 24-летнему канадцу за последние дни усилился. 

Среди претендентов на игрока называются «Оттава», «Торонто», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Коламбус»

Соглашение защитника с кэпхитом 4,6 миллиона долларов будет действовать еще 3 сезона. 

В день открытия тренировочного лагеря «Койотис» игрок сказал, что хотел бы обмена в команду, которая претендует на успешное выступление в плей-офф.

Чикран провел в НХЛ 337 матчей и набрал 142 (53+89) очка при общей полезности «минус 45» и среднем времени на льду 20:50.

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