Интерес клубов НХЛ к Чикрану усилился. На защитника претендуют «Оттава», «Торонто», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Коламбус» (TSN)

Защитник «Аризоны» вскоре может сменить клуб.

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, интерес к 24-летнему канадцу за последние дни усилился.

Среди претендентов на игрока называются , , , , и .

Соглашение защитника с кэпхитом 4,6 миллиона долларов будет действовать еще 3 сезона.

В день открытия тренировочного лагеря «Койотис» игрок сказал, что хотел бы обмена в команду, которая претендует на успешное выступление в плей-офф.

Чикран провел в 337 матчей и набрал 142 (53+89) очка при общей полезности «минус 45» и среднем времени на льду 20:50.