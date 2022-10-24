Маклеллан об Орлове: «Хотели бы, чтобы он остался в «Вашингтоне» до конца карьеры»

Генменеджер хочет, чтобы остался в команде до конца карьеры.

Срок действующего соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Он был хорошим выбором на драфте, и у него действительно хорошая, солидная карьера. Люди, вероятно, недооценивают, насколько он хороший игрок, и считают само собой разумеющимся, что мы так рассчитываем на него каждый вечер. У него отличная карьера.

Он нам нравится. У него хорошая роль. Он долгое время был важной частью нашей организации. Мы хотели бы сохранить его. Он делает правильные вещи и вне льда. Он хороший человек, зрелый человек. Мы бы хотели, чтобы он остался здесь до конца своей карьеры», – сказал .

Напомним, «Вашингтон» выбрал Орлова на драфте-2009 под 55-м общим номером.