Дмитрий Орлов: «В НХЛ невозможно давать слабину. Очень высокая конкуренция, с каждым годом все тяжелее»

Дмитрий Орлов высказался об игре «Вашингтона» и сложности игры в НХЛ.

– «Вашингтон» – второй по возрасту в лиге после «Питтсбурга». Это помогает «Кэпиталс»?

– Я думаю, да. У нас достаточно опыта. Возрастные мы или нет – все равно мы все профессионалы. Все знают, как готовиться к матчам. Да, может, у тебя где-то не идет в каком-то матче. Но ты все равно выкладываешься, продолжаешь делать так, что даже заставляешь себя играть.

В такой лиге, как НХЛ, невозможно давать слабину. Потому что очень высокая конкуренция, а ты хочешь попадать в плей-офф. С каждым годом все становится тяжелее, а у нас очень сильный дивизион. Это показывают прошлые годы. Поэтому нам нельзя терять очки. Нужно побеждать, особенно дома.

На выезде мы достаточно хорошо выглядим, но вот в последние годы у нас дома не очень хорошо идет. Неизвестно, с чем это связано. Но мы все равно стараемся радовать своих болельщиков. Потому что они приходят на арену за хорошими эмоциями. Они переживают за нас – и мы должны дарить им радость, – сказал защитник «Вашингтона».