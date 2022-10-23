Орлов о «Вашингтоне»: «У нас возрастная команда, все опытные. Нужно держать темп, набираясь уверенности»

прокомментировал победу в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3).

– Какие у вас впечатления от матча против (4:3), в котором вы сделали три передачи? С вами это случилось второй раз в карьере.

– Все отлично. Главное – победа. Сейчас это для нас очень важно. Тем более прошлый матч с «Оттавой» мы провалили (2:5). Вели 2:0, но потом нас соперник переиграл полностью. Поэтому мы сегодня хотели сыграть лучше.

Мы проигрывали 0:2 после двух периодов, но в третьем собрались и хорошо сыграли. Так что надо продолжать в том же духе. Да, три передачи – это хорошо. Ребята – молодцы, что забили. Помогли мне набрать эти очки. Это самое главное, что мы начинаем забивать.

Не всегда получается, сейчас старт сезона – у всех много сил еще. Никто физически не подсел. Поэтому важно набирать очки в начале чемпионата. Получать уверенность и с ней идти хорошо по ходу всего сезона.

– По ходу матча главный тренер поменял сочетания звеньев. Это как-то помогло?

– Ну да, тренеры смотрят, у кого идет игра, у кого – нет. Они стараются перекроить звенья. Что-то иногда срабатывает, что-то – не всегда. А вот сегодня это получилось хорошо.

И нам нужно готовиться к следующему матчу. В принципе у нас впереди достаточно тяжелый календарь на протяжении трех недель – игры идут через день.

У нас возрастная команда, все опытные. Где-то нам меньше будут давать тренировок. Но все равно нужно держать этот темп, набираясь уверенности. Хорошо, что мы несколько раз вернулись в игру. Но лучше до этого не доводить, когда ты уступаешь в счете.

Мы верим в себя, продолжаем играть и набирать очки. Но все равно надо показывать сильный хоккей все 60 минут. Просто не надо себе стрелять в ногу, делая что-то тяжелее для самих себя.

– Вам конкретно что-то тренер подсказал в третьем периоде. Изменил тактику?

– Он сказал, что мы неплохо играем, хорошо все делаем. Просто надо в таком же духе продолжать атаковать, больше лезть на ворота, бросать и добивать. Где-то больше агрессии, шайбы в атаке. Вообще играть в нападении всегда проще, чем отсиживаться в обороне. Мы использовали именно этот принцип – и добились победы, – сказал защитник .

Орлов сделал 3 передачи, став 2-й звездой матча с «Лос-Анджелесом». У него 0+4 в 6 играх