Уэйн Симмондс: «Торонто» – место, где я хочу быть. У меня еще есть порох в пороховницах, знаю, что все еще могу играть»

высказался касательно возвращения в состав «Торонто».

Нападающий принял участие в матче против «Виннипега» (4:1). Это была его первая игра в сезоне.

10 октября «Торонто» поместил Симмондса на драфт отказов. Ранее сообщалось, что клуб готов обменять 34-летнего игрока.

«Думал ли я, что проигрываю борьбу за то, чтобы остаться в «Лифс»? Знаете, это всегда крутится в голове. Но я думаю, я знаю, что у меня еще есть порох в пороховницах, и я знаю, что все еще могу играть. – это то место, где я хочу быть.

Последние две-три недели были очень долгим испытанием для меня. Но я думаю, что нужно просто оставаться терпеливым, готовым сделать все, что потребуется, чтобы помочь парням. И я здесь для парней, и я всегда буду здесь для этих парней. Я люблю этих парней.

С первого дня меня сразу приняли. И когда это случается, и у вас такие прекрасные товарищеские отношения, для меня на позднем этапе карьеры это то, чем ты дорожишь и не принимаешь как должное. Поэтому я бы сделал что угодно для этих парней», – сказал Симмондс.