«Торонто» поместил Симмондса, Мете, Клиффорда и Годетта на драфт отказов
«Торонто» выставил четырех игроков на драфт отказов.
Это Уэйн Симмондс, Виктор Мете, Кайл Клиффорд и Адам Годетт.
В течение 24 часов игроков может забрать в свой состав другой клуб НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Торонто» готов обменять 34-летнего Симмондса. В прошлом сезоне канадский форвард набрал 16 (5+11) очков при 96 минутах штрафа в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Мете и Годетт в сезоне-2021/22 выступали за «Оттаву». Мете набрал 7 (0+7) баллов в 37 играх. В активе Годетта 12 (4+8) очков в 50 матчах.
На счету Клиффорда 3 (1+2) балла в 23 играх минувшего сезона.
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