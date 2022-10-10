«Торонто» поместил Симмондса, Мете, Клиффорда и Годетта на драфт отказов

выставил четырех игроков на драфт отказов.

Это Уэйн Симмондс, , и .

В течение 24 часов игроков может забрать в свой состав другой клуб .

Ранее сообщалось, что «Торонто» готов обменять 34-летнего Симмондса. В прошлом сезоне канадский форвард набрал 16 (5+11) очков при 96 минутах штрафа в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Мете и Годетт в сезоне-2021/22 выступали за «Оттаву». Мете набрал 7 (0+7) баллов в 37 играх. В активе Годетта 12 (4+8) очков в 50 матчах.

На счету Клиффорда 3 (1+2) балла в 23 играх минувшего сезона.