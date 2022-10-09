«Торонто» готов обменять 34-летнего Симмондса

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Уэйн Симмондс может покинуть «Торонто».

«Мэйпл Лифс» известили другие клубы о том, что 34-летний нападающий доступен для обмена.

При этом, как отмечает инсайдер Эллиотт Фридман, «Лифс» не требуют большой компенсации за игрока. Главное для канадского клуба – найти верное решение для самого хоккеиста.

Контракт Симмондса с зарплатой 900 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

В прошлом сезоне канадский форвард набрал 16 (5+11) очков при 96 минута штрафа в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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