Форвард «Торпедо» Кручинин о победном голе «Куньлуню»: «Повезло. Я отдавал не туда, куда в итоге пошла шайба»

прокомментировал победу «Торпедо» над (3:2).

«Посмотрите, какие команды они уже обыграли в этом сезоне. Тяжелая игра. Хорошо, что мы ее выиграли в основное время.

У нас практически в каждом матче есть период, когда мы создаем кучу моментов, наносим массу бросков, но при этом не забиваем. Часто бывает, что если ты не реализуешь свои моменты, то один момент у соперника может решить исход матча.

Мы сейчас поменяли немного розыгрыш большинства, но скажу честно: в моменте с третьим голом присутствовала удача, потому что я отдавал не туда, куда в итоге пошла шайба. Но везет тому, кто везет», – сказал нападающий «Торпедо».