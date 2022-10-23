Кравец – игрокам «Авангарда»: «Шевченко сможем послать сегодняшнюю раздевалку, чтобы он наконец написал, что у нас лучшая команда»

поздравил игроков с победой над «Северсталью» (4:3).

«Мужики, красавцы. Я думаю, сегодняшнюю раздевалку мы сможем послать Шевченко, чтобы он наконец-то написал, что у нас самая лучшая раздевалка и самая лучшая команда.

Поэтому все молодцы, всех с победой, двигаемся дальше», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» игрокам в раздевалке.

Шевченко об «Авангарде»: «Игроки выражают непонимание. Кто-то кивает на слабую игру партнера, кто-то раздражен сменой сочетаний, кто-то не знает, что делать на льду»