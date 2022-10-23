Сергей Толчинский: «Напрягает, что «Авангард» идет вне зоны плей-офф. Сейчас нельзя отдавать очки»

подвел итоги игры с «Северсталью» (4:3).

Нападающий «Авангарда» набрал 2 (1+1) очка в этом матче.

«Во втором периоде чуть расслабились, наверное, они побежали, а мы дали слабину. Дали вернуться в игру. Не первый раз уже такое случается, что мы снимаем педаль с газа, расслабляемся.

Моя шайба необычная? А почему необычная? Я видел этот зазор в два сантиметра и катнул туда шайбу (смеется). Да не, Подъяпольский правильно все сделал, у меня была большая скорость, и он прочитал ситуацию. Я как раз опустил голову, чтобы шайбу угомонить, а он прыгнул. Мне немного повезло, что зашла. Я-то думал, что вратарь правильно сыграл, и все, а она прошла под ним. Я очень обрадовался.

Конечно, нас напрягает, что мы идем вне зоны плей-офф, когда с «Авангардом» такое бывало. Это все понимают, сейчас уже у нас матчи как плей-офф, нельзя отдавать очки. Поэтому вот такие вторые периоды надо исключать.

Все требования нового тренерского штаба понятны, все грамотно, правильная система под нашу команду, я считаю. В принципе, в защите ничего не поменялось, а в атаке появились новые наигрыши», – сказал форвард .

На данный момент клуб занимает девятое место в таблице Востока.