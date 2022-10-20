Шевченко об «Авангарде»: «Игроки выражают непонимание. Кто-то кивает на слабую игру партнера, кто-то раздражен сменой сочетаний, кто-то не знает, что делать на льду»

поделился мнением касательно результатов .

«Авангард» уступил с минимальным счетом в Челябинске, позволил попасть в зону плей-офф, но больше беспокоило, что команда с такой сильной атакой так ни разу и не сумела поразить ворота соперников. И это при том, что у Анвара Гатиятулина есть существенные проблемы в обороне, а на последнем рубеже ветеран Илья Проскуряков.

У омичей до сих пор не все в порядке внутри команды, хоккеисты тем или иным способом выражают непонимание происходящего. Смена главного тренера не привела к тому результату, которого ожидали.

Обычно когда менеджеры решаются на такой шаг, то ждут всплеска от хоккеистов. Последние стараются произвести впечатление на нового тренера, да и где-то в подсознании понимают, что они могут стать следующими на выход.

Но ничего подобного в «Авангарде» нет. К Михаилу Кравецу никаких вопросов. Он уверен в себе, на утренней раскатке старался расшевелить хоккеистов, а после игры довольно интересно объяснил, зачем взял спорный запрос на положение «вне игры», когда отличился Максим Шабанов. Да, мол, рисковал удалением, но хоккеисты, отстояв меньшинство, должны были сплотиться и добавить. Но в ответ он пока ничего не получает.

На скамейке тишина, после игры кто-то кивает на слабую игру партнера, кто-то раздражен постоянной сменой сочетаний, кто-то не знает, что делать на площадке.

Часто выпускали Зията Пайгина, но новичок команды, во-первых, не в той форме, чтобы совершать подвиги, а во-вторых, игрок совсем не того уровня, чтобы нестандартными действиями завести команду.

И как руководство будет выходить из этого положения? Если все запустить, то под угрозой даже попадание команды в плей-офф. Команда и так вне восьмерки, а за плечами три поражения подряд. Правда, до конца октября календарь довольно легкий, но нет уверенности, что команда этим воспользуется», – написал журналист.

На данный момент «Авангард» занимает десятое место в таблице Восточной конференции.