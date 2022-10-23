Вовченко о 3:4 с «Авангардом»: «Не хватило времени отыграться. Нужно первыми забивать, тогда будем вести игру»

подвел итоги матча с (3:4).

«В первом периоде еще не проснулись. Хорошо вошли в игру во втором, забили два гола. Четвертый гол был решающим.

Нам не хватило времени отыграться. Нам где-то не хватает в реализации моментов.

Нужно первыми забивать. Тогда будем вести игру за собой, а не догонять. Не будем уже думать, как спасать матч», – сказал нападающий .