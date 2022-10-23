Вовченко о 3:4 с «Авангардом»: «Не хватило времени отыграться. Нужно первыми забивать, тогда будем вести игру»
Даниил Вовченко подвел итоги матча с «Авангардом» (3:4).
«В первом периоде еще не проснулись. Хорошо вошли в игру во втором, забили два гола. Четвертый гол был решающим.
Нам не хватило времени отыграться. Нам где-то не хватает в реализации моментов.
Нужно первыми забивать. Тогда будем вести игру за собой, а не догонять. Не будем уже думать, как спасать матч», – сказал нападающий «Северстали».
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