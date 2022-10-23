Форвард «Салавата» Башкиров: «Пока не лучший сезон. Все дело в голове, надо лучше ментально настраиваться»

Форвард пока недоволен своим прогрессом в этом сезоне.

21-летний нападающий набрал 5 (1+4) очков в 20 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. В прошлом регулярном чемпионате на его счету было 16 (8+8) баллов в 43 играх.

– Как ваш сезон в целом, добавляете или ждете большего от себя?

– Пока не лучший мой сезон, так скажем. Надо добавлять еще, становиться лучше. С чем связано? Все дело в голове. Надо лучше психологически, ментально настраиваться.

Больше бросать? Да, мало бросаю. Надо больше работать над броском. Да, на тренировках многое получается, надо на игру переносить, – сказал Башкиров после победного матча с «Ак Барсом» (3:2).