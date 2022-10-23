Сушинский об отказах «Авангарду» вратарей-легионеров: «У меня нет объяснения. В ту же «Магнитку» иностранцы едут без проблем»

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Максим Сушинский высказался о серии отказов вратарей-легионеров переходить в «Авангард». 

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис привел список вратарей, которые могли перейти в омский клуб, но этого не случилось по разным причинам. 

В их числе Кэлвин Пикар, Ярослав Галак, Адам Гуска (перешел в «Торпедо»), Доминик Фурх, Эндрю Хэммонд (перешел в «Трактор», уже покинул клуб), Юлиус Гудачек (перешел в «Барыс»), Гаррет Спаркс, Хенрик Хаукеланн, Майкл Хаузер, Патрик Рыбар (перешел в «Спартак»). 

«У меня нет объяснения той ситуации, о которой написали. Я много раз говорил, что дело не в северных коэффициентах и отдаленности от Москвы, ведь в ту же «Магнитку» иностранцы едут без проблем.

Дело ли тут в генменеджере Алексее Волкове? Это уж пусть журналисты определяют, в нем ли дело.

Вопрос о будущем Волкова лучше задавать все же Крылову. Он уходит от ответа? Пожалуй, и я тоже уйду от ответа», – сказал бывший президент «Авангарда». 

Генменеджер «Авангарда» о вратарях: «Уровень Галимова меня устроил. Пикар отказался, Галака вариант не заинтересовал. Кто-то еще может появиться»

 

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