«Авангард» интересовался Хэммондом до его перехода в «Трактор». Волков отказался от вратаря из-за его травматичности
Эндрю Хэммонд мог оказаться в «Авангарде» до перехода в «Трактор».
Канадский голкипер входил в сферу интересов команды. Но генеральный менеджер «ястребов» Алексей Волков отказался от канадца, зная о его склонности к травмам.
Челябинский клуб ранее объявил о расторжении контракта по инициативе 34-летнего канадского вратаря.
Как пишет «Матч ТВ», у Хэммонда выявили повреждение – у него случился рецидив.
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