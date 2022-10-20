«Авангард» интересовался Хэммондом до его перехода в «Трактор». Волков отказался от вратаря из-за его травматичности

мог оказаться в до перехода в .

Канадский голкипер входил в сферу интересов команды. Но генеральный менеджер «ястребов» Алексей Волков отказался от канадца, зная о его склонности к травмам.

Челябинский клуб ранее объявил о расторжении контракта по инициативе 34-летнего канадского вратаря.

Как пишет «Матч ТВ», у Хэммонда выявили повреждение – у него случился рецидив.