«Авангард» интересовался Хэммондом до его перехода в «Трактор». Волков отказался от вратаря из-за его травматичности

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Эндрю Хэммонд мог оказаться в «Авангарде» до перехода в «Трактор».

Канадский голкипер входил в сферу интересов команды. Но генеральный менеджер «ястребов» Алексей Волков отказался от канадца, зная о его склонности к травмам.

Челябинский клуб ранее объявил о расторжении контракта по инициативе 34-летнего канадского вратаря.

Как пишет «Матч ТВ», у Хэммонда выявили повреждение  – у него случился рецидив.

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