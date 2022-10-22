Шипачев об «Ак Барсе»: «Вся команда переживает. Но если будем сильно переживать, станет еще хуже»

дал комментарий после поражения от (2:3).

– Как оцените этот матч? Что случилось в первом периоде?

– Готовились к серьезной игре, но вышли и пропустили два гола. Наверное, были какие-то ошибки, будем их разбирать.

Только пытались выровнять игру, и получали удаление. Только начинаем нормально играть – опять удаление. Думаю, поработаем, и всё будет нормально.

– Такие ошибки повторяются, «Ак Барс» часто пропускает первым.

– Будем разбираться, у нас есть люди, за это отвечающие, кто нас готовит. Надеюсь, мы и сами выберемся из этой ситуации.

– Вы очень эмоционально отмечали гол. Потому что отыгрывались или потому что для вас лично шайба важна?

– Отыгрывались, потому что любая шайба важна.

Мы эти голы сейчас по праздникам забиваем, пока вот такая игра, все пытаются переломить ситуацию. Команде тяжело забрасывать шайбы, поэтому радуемся любому голу, кто бы ни забивал – я, Сафон (Илья Сафонов), кто угодно.

– Как вы сами себя чувствуете в ситуации, когда мало шайб и есть давление извне?

– Сейчас приду домой, дети мне скажут: «Папа, ты лучший», и я буду на позитиве.

До этого поработаю в зале, есть тренер по физподготовке, который нас готовит к играм. Вся команда переживает на самом деле, но если будем сильно переживать, станет еще хуже, – сказал нападающий .

Шипачев наконец-то забил (впервые за 9 игр), Радулов всех выносил, но Уфа была лучше. Второй раунд Зеленого дерби