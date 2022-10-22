Дрю Даути: «Овечкин будто не стареет, великий игрок. Я скучал по матчам против него»

Защитник «Лос-Анджелеса» поделился ожиданиями от игры против .

«Я никогда не горю желанием заблокировать его бросок.

Я много пропустил, был травмирован в прошлом сезоне. Я по многим вещам скучал – и определенно скучал по матчам против Ови.

У нас хорошее противостояние. Мы всегда заставляем друг друга потрудиться, стараемся сыграть жестко и так далее. Он знает, насколько важно для меня хорошо сыграть в защите, а я знаю, насколько он любит забивать голы. Каждый из нас хочет взять верх над другим.

Есть ощущение, что он не стареет. Он очень хороший хоккеист, по-прежнему крепкий, и играть против него – это всегда серьезный вызов. Я с нетерпением жду этой возможности.

Мы знаем, что надо делать, чтобы выиграть матч, и предпримем все необходимое для того, чтобы не дать Овечкину забить, выбить его из колеи. Однако это будет непростая задача. – хорошая команда, а Овечкин – великий игрок. без него не была бы прежней», – сказал Даути.

Матч против «Вашингтона» начнется 23 октября в 02:00 по московскому времени.