Фетисов о том, что у Овечкина «минус 4» в 5 матчах: «Это показатель не только игрока, но и всей команды»

высказался о показателе полезности .

В 5 играх нападающий получил «-4» и делит последнее место в команде с Диланом Строумом.

«Столь низкий показатель меня не особо удивил, такое бывает, все-таки начало сезона. Его результат – это показатель не только игрока, но и всей команды, это важно понимать.

Сам Овечкин же старается, и я считаю, что у него есть все шансы улучшить показатели и побить рекорд Гретцки. Подтверждать величие Овечкина, конечно, нужно каждый день, но бывают такие моменты, что все складывается не так, как хотелось бы.

Самое главное не как сезон начался, а как закончился», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.