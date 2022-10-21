Фетисов о том, что у Овечкина «минус 4» в 5 матчах: «Это показатель не только игрока, но и всей команды»
Вячеслав Фетисов высказался о показателе полезности Александра Овечкина.
В 5 играх нападающий «Вашингтона» получил «-4» и делит последнее место в команде с Диланом Строумом.
«Столь низкий показатель меня не особо удивил, такое бывает, все-таки начало сезона. Его результат – это показатель не только игрока, но и всей команды, это важно понимать.
Сам Овечкин же старается, и я считаю, что у него есть все шансы улучшить показатели и побить рекорд Гретцки. Подтверждать величие Овечкина, конечно, нужно каждый день, но бывают такие моменты, что все складывается не так, как хотелось бы.
Самое главное не как сезон начался, а как закончился», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.
Комментарии