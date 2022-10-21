Овечкин не набрал очков в матче с «Оттавой»: 2 броска, 3 хита и «минус 2» за 19:59

не набрал очков в матче с «Оттавой».

уступил «Сенаторс» (2:5) в гостевом матче регулярного чемпионата .

В 5 матчах сезона у россиянина 5 (2+3) баллов, из которых 4 (2+2) пришлись на матч с «Ванкувером».

Сегодня капитан «столичных» (19:59, 4:51 – в большинстве, полезность «минус 2») нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема и допустил 1 потерю.

В конце второго периода был удален за игру высоко поднятой клюшкой.