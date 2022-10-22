Мартемьянов о 4:3: «У «Сибири» многое получалось в атаке. «Витязь» лез на ворота со всех сторон и забросил трудовые голы»

Главный тренер подвел итоги матча с (4:3 Б).

– Сложный матч! Начали неплохо, лезли на ворота, зарабатывали фолы, смотрелись посвежее. Считаю, что первый пропущенный гол был необязательный. В атаке у нас многое получалось.

В третьем периоде пытались сыграть по счету, но команда не смогла переключиться с атаки на оборону. Соперник лез на ворота со всех сторон и забросил трудовые голы.

«Витязь» – крепкая команда, добротная, организованная. Думаю, у них не будет проблем с попаданием в плей-офф.

– Не показалось, что «Витязь» стоял после выезда на Дальний Восток?

– Это стереотип! К нам команды с Дальнего Востока приезжают в лучшей форме, чем из Москвы! Я смотрел на них на разминке, «Витязь» выглядел живо, заряженно, но мы в самом начале игры заработали большинство, и это их подкосило. Помимо того, что забросили шайбы, в большинстве мы нагнетали обстановку, угрожали воротами. Считаю, что большинство нам удалось, – отметил Мартемьянов.