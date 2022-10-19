Владимир Крикунов: «Воробьев думает о будущем. «Металлург» при нем постоянно прибавляет, вижу тренерскую руку»

поделился мнением о работе Ильи Воробьева в .

« думает о будущем, его команда при нем постоянно прибавляет. Там, конечно, работы еще полно, но они уже сейчас думают о том, как быть дальше.

Я бы подтянул защиту у «Металлурга», очень много они пропускают. Мне сейчас не нравится их игра в обороне. Туда же Рябыкина позвали. «Металлург», конечно, должен работать сильнее в защите. А так это сильная команда, я вижу там тренерскую руку», – сказал заслуженный тренер России.