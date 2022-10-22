Кочетков пропустил 8 шайб в 2 матчах сезона за фарм «Каролины» в АХЛ

пропустил 8 шайб в 2 матчах сезона за фарм «Каролины» в .

проиграли «Манитобе» (2:5) в матче регулярного чемпионата.

Кочетков отразил 22 броска из 26. В 2 матчах сезона у него 2 поражения при 8 пропущенных шайбах (83,3% сэйвов, коэффициент надежности 4,08).

Добавим, что форварды «волков» (1 гол в 2 играх) и (0 очков и «минус 3» в 2 играх) в этом матче очков не набрали.