Кочетков пропустил 8 шайб в 2 матчах сезона за фарм «Каролины» в АХЛ
Петр Кочетков пропустил 8 шайб в 2 матчах сезона за фарм «Каролины» в АХЛ.
«Чикаго Вулвс» проиграли «Манитобе» (2:5) в матче регулярного чемпионата.
Кочетков отразил 22 броска из 26. В 2 матчах сезона у него 2 поражения при 8 пропущенных шайбах (83,3% сэйвов, коэффициент надежности 4,08).
Добавим, что форварды «волков» Василий Пономарев (1 гол в 2 играх) и Александр Пашин (0 очков и «минус 3» в 2 играх) в этом матче очков не набрали.
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