Жафяров о 3:2 с «Куньлунем»: «Сложная игра. СКА выстоял в концовке»

прокомментировал победу над (3:2).

– Довольно сложная игра получилась. Хорошо, что довели до победы. Марат [Хуснутдинов] забил хороший гол в третьем периоде. Получилось выстоять в концовке, самое главное, что взяли два очка. Тренируемся, отдыхаем и готовимся к следующим матчам.

– В чем была главная сложность сегодняшнего матча?

– Если бы мы знали, в чем главная сложность – нам было бы легко. Бывают такие матчи, когда что-то не получается и приходится переламывать. Не все игры складываются легко – неважно какой соперник. В каждой смене, в каждом моменте играем до конца и на победу. Как бы ни складывался матч.

– Сегодня вы стали третьим участником Матча звезд от СКА и забили гол. Есть связь?

– Возможно, да. Жду почаще хороших новостей, чтобы больше забивать. Это шутка, конечно. Совпадение, что так получилось. Но побольше бы таких позитивных моментов.

– Есть какая-нибудь заготовка на Матч звезд?

– Посмотрим. Пока не буду раскрывать секреты – постараюсь что-нибудь придумать, – сказал нападающий СКА.