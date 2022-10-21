Ротенберг о драке Никишина: «По-пацански он поступил правильно, его вызывали все игроки «Куньлуня». Александр выиграл, проявил себя мужиком»

прокомментировал драку Александра Никишина в матче с .

Защитник СКА подрался с нападающим китайской команды Девином Броссо в первом периоде матча Фонбет чемпионата ..

– Насколько для вас было неожиданным то, что сбросил перчатки?

– По-пацански он поступил правильно.

Сегодня его вызывали на бой все игроки «Куньлуня». Это связано с прошлой игрой, когда у него был силовой прием против хоккеиста китайской команды.

Александр выиграл бой, проявил себя мужиком.

В то же время, на будущее – нам нельзя отвечать на такие провокации. Соперники разменивают наших лучших игроков. Будем умнее, хитрее, ответим на провокации голами, – сказал главный тренер СКА.

Никишин подрался с Броссо в матче СКА – «Куньлунь»