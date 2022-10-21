Дмитрий Яшкин: «Куньлунь» – канадская команда, хоть и название у них китайское. СКА относится по-особенному к каждому матчу»

ответил на вопросы после победы над (3:2).

– Победы СКА в этом сезоне стали чем‑то обыденным. Поменяется ли ваше отношение к ним с каждой успешной игрой?

– Каждая игра начинается с нуля. График плотный, все игры сложные, стараться нужно всегда, поэтому к каждому матчу относимся по‑особенному.

– У команды плотный график, игры идут одна за другой. Успеваете восстанавливаться?

– Получаем выходные, пытаемся восстановиться, но все равно тренируемся в зале. Силы в себе чувствую, всего лишь начало сезона.

– Соперник сегодня играл агрессивно, часто провоцировал вас. Вызвал ли такой стиль игры удивление?

– Нет, меня это не удивило. В принципе канадская команда, хоть и название у них китайское. Все канадцы, я их хорошо знаю. Это их стиль игры, мы к этому готовились, – сказал нападающий СКА.