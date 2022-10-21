Владимир Плющев: «Капризов начал сезон в соответствии с тем, как он готов к нему. Дай бог, чтобы и дальше все было хорошо»

поделился мнением об игре в матче против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

Форвард «Миннесоты» забросил победную шайбу в овертайме и сделал две передачи, продлив результативную серию со старта сезона до 4 матчей.

«Капризов начал сезон в соответствии с тем, как он готов к нему. Дай бог, чтобы у него и дальше все было хорошо.

Если у Капризова продолжится серия, все будут только приветствовать это. Но, знаете, хоккей – это игра, сезон длинный. Вчера гол забил – все в восторге. Сегодня не забил – все в трауре. Посмотрим, как будет дальше. Пожелаем Капризову удачи», – сказал бывший тренер сборной России