Владимир Плющев: «Капризов начал сезон в соответствии с тем, как он готов к нему. Дай бог, чтобы и дальше все было хорошо»

Теги Миннесота Владимир Плющев НХЛ Кирилл Капризов Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением об игре Кирилла Капризова в матче против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

Форвард «Миннесоты» забросил победную шайбу в овертайме и сделал две передачи, продлив результативную серию со старта сезона до 4 матчей.

«Капризов начал сезон в соответствии с тем, как он готов к нему. Дай бог, чтобы у него и дальше все было хорошо.

Если у Капризова продолжится серия, все будут только приветствовать это. Но, знаете, хоккей – это игра, сезон длинный. Вчера гол забил – все в восторге. Сегодня не забил – все в трауре. Посмотрим, как будет дальше. Пожелаем Капризову удачи», – сказал бывший тренер сборной России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные