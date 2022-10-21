признался, что не считает свои минусы по полезности.

В 4 матчах сезона форвард «Миннесоты» набрал 8 (4+4) очков при полезности «минус 7».

Сегодня «Уайлд» одержали первую победу в сезоне, обыграв «Ванкувер» (4:3 ОТ), Капризов набрал 3 (1+2) очка, включая победный гол в овертайме.

– Чувствуете ли вы облегчение после первой победы? Давила ли на вас необходимость помочь команде выбраться из этого спада?

– Да, я помню прошлый сезон, мы так же начинали. Тяжело, когда ты выходишь на лед, а у тебя минус за минусом.

Если честно, я не знаю, сколько я насобирал минусов в первых матчах и общий показатель тоже. Все отскоки не в твою сторону.

Просто стараешься лучше работать, лучше себя чувствуешь. А после победы давления уже нет, стало немного легче, – сказал Капризов.

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