Капризов о «минус 7» в 4 играх: «Тяжело, когда минус за минусом. Не знаю, сколько я насобирал. Все отскоки не в твою сторону»
Кирилл Капризов признался, что не считает свои минусы по полезности.
В 4 матчах сезона форвард «Миннесоты» набрал 8 (4+4) очков при полезности «минус 7».
Сегодня «Уайлд» одержали первую победу в сезоне, обыграв «Ванкувер» (4:3 ОТ), Капризов набрал 3 (1+2) очка, включая победный гол в овертайме.
– Чувствуете ли вы облегчение после первой победы? Давила ли на вас необходимость помочь команде выбраться из этого спада?
– Да, я помню прошлый сезон, мы так же начинали. Тяжело, когда ты выходишь на лед, а у тебя минус за минусом.
Если честно, я не знаю, сколько я насобирал минусов в первых матчах и общий показатель тоже. Все отскоки не в твою сторону.
Просто стараешься лучше работать, лучше себя чувствуешь. А после победы давления уже нет, стало немного легче, – сказал Капризов.
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