Никитин о победной серии «Локомотива»: «Мы стали сильнее в психологии. Может, речь после СКА была триггерной точкой, задел самолюбие ребят»

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Игорь Никитин назвал причины победной серии «Локомотива».

Ярославская команда обыграла московское «Динамо» (4:2) и одержала пятую победу подряд.

– Плохо мы начали игру, не то что даже плохо, а просто «Динамо» было быстрее нас.

Во втором периоде уже включились, и с головой, и ногами сыграли.

В третьем в большинстве сами создали интригу, потом, в принципе, опять заработали большинство, и дальше уже было делом техники не сделать глупость.

Егор Аверин чувствует себя неважно, сейчас не готов говорить, что там конкретно. Но там травма. Ключица? Я не могу вот так определить, нужно МРТ сделать. Но, наверное, скорее всего, что-то с этим связано. Максим Шалунов приболел, тут нет никакого секрета.

– Стала ли победная серия следствием того, что ваша знаменитая речь завела команду?

– Может быть, это и была какая-то триггерная точка, самолюбие ребят задел.

Но мы достаточно много психологически работаем с парнями, потому что сейчас смысла нет работать функционально, только восстанавливаемся.

Это все психология, здесь мы стали сильнее, но насколько сильнее, покажет весь чемпионат и плей-офф. Шажок мы сделали, но очень важно, чтобы он стал фундаментом, – заявил главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» выиграл 5 матчей подряд и идет 2-м в таблице Запада. Команда Никитина набрала очки в 8-й игре кряду

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