Игорь Никитин: «Игрокам «Локомотива» через СМИ передан месседж. Хотим поднять ребят на лидирующие позиции, не говорили, что не будем использовать иностранцев»

поделился мыслями о победе над московским со счетом 3:1.

«В матче с «Динамо» создали хорошие моменты в атаке, надежно сыграли в обороне.

Нет, мы не включали специально эконом-режим в третьем периоде, просто у нас было психологическое успокоение.

Что касается моего предыдущего выступления на пресс-конференции, то формально через СМИ ребятам был передан определенный месседж. Надеюсь, что мы все вместе будем двигаться в правильном направлении.

Мы не говорили, что не будем использовать иностранцев. Мы хотим поднять своих ребят на лидирующие позиции, доверяем им.

Через «шишки», через хорошие игры будем двигаться в этом направлении. Если же будут доступны качественные иностранные игроки, то мы не откажемся от них», – сказал главный тренер .