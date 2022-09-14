Никитин о 2:3 против СКА: «Лучше все лицо в крови, чем в соплях. У нас пока в соплях. Надеюсь, что мужики в команде, а не прыщавые юноши»

Теги Локомотив СКА Игорь Никитин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин критически оценил игру «Локомотива» в матче против СКА (2:3).

«Достойно выглядеть и побеждать – разные вещи, психология совершенно другая. Можно побеждать не особо симпатично, но выгрызать.

Лучше все лицо в крови, чем в соплях. У нас пока все в соплях получается.

Надеюсь, что у нас все-таки мужики в команде, а не какие-то прыщавые юноши и что это нас только не то что раззадорит… а что немножко повзрослеем. Только при этом условии наша статистика будет перерастать в результат», – заявил главный тренер ярославского клуба.

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