Никитин о 2:3 против СКА: «Лучше все лицо в крови, чем в соплях. У нас пока в соплях. Надеюсь, что мужики в команде, а не прыщавые юноши»

критически оценил игру в матче против (2:3).

«Достойно выглядеть и побеждать – разные вещи, психология совершенно другая. Можно побеждать не особо симпатично, но выгрызать.

Лучше все лицо в крови, чем в соплях. У нас пока все в соплях получается.

Надеюсь, что у нас все-таки мужики в команде, а не какие-то прыщавые юноши и что это нас только не то что раззадорит… а что немножко повзрослеем. Только при этом условии наша статистика будет перерастать в результат», – заявил главный тренер ярославского клуба.