Конюшков о «Торпедо»: «Отсутствие пиццы – наиболее непривычное новшество. Пацаны из «Дизеля» подкалывают: «Ну что ты там на своих салатах?»

назвал отсутствие пиццы наиболее непривычным новшеством в «Торпедо».

– Иногда игроки «Торпедо» совершают такие потери в своей зоне, за что другие тренеры оторвали бы голову, а заодно руки и ноги. Как на них реагирует Ларионов?

– Вся его философия игры заточена под короткий быстрый пас.

Тренеры понимают, что в нашей модели заложен риск, а с риском будут и ошибки, обрезы. Игорь Николаевич сказал, что просто нужно терпение, тогда все получится.

– Все уже знают, что что Игорь Николаевич не приемлет крик. Тем не менее, был ли момент в сезоне, когда вы увидели другого Ларионова?

– Крик он не применял. Но по нему видно, когда он недоволен. Например, после поражения от «Спартака». Вели 3:0 и проиграли матч 3:4. Он не устроил разнос, ничего не летало по раздевалке.

Вместо этого интеллигентно объяснил, что так играть мы не имеем права. Если хотим бороться за высокие места, то с такой игрой это не пройдет.

У меня возник диссонанс, что можно донести такую мысль без крика.

– Ваш главный тренер пропагандирует здоровое питание, приносит салат на пресс-конференцию, малину. Вы прониклись?

– Мне не сложно. У нас после каждой игры и тренировки этот салат. Наш зеленый вектор! Да и малинку можем покушать. Все это – польза для организма.

Игорь Николаевич настаивает, что нет мелочей, в том числе в питании. На кухне у нас нет сахара, только фрукты.

– Неужели нет той самой пиццы, которую можно встретить после игр в каждой хоккейной раздевалке?

– Пиццы нет. Это, наверное, наиболее непривычное новшество. В Пензе после каждой домашней игры была пицца. Думал, здесь тоже будет.

Теперь пацаны из звонят, подкалывают: «Ну что ты там на своих салатах?». А я им отвечаю: «Ну ничего-ничего, съешьте за меня кусочек пиццы», – рассказал 19-летний защитник .