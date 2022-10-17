19-летний защитник «Торпедо» Конюшков – лучший новичок недели в КХЛ. Он сделал 1 передачу в 3 матчах и забил буллит «Салавату»

признан лучшим новичком в по итогам прошедшей игровой недели.

19-летний защитник набрал 1 (0+1) балл за результативность в трех матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

На его счету также 4 заблокированных броска, 1 отбор шайбы, а среднее игровое время составило 22 минуты и 28 секунд.

В игре с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) Конюшков реализовал решающую попытку в серии бросков.

В среднем по текущему сезону игровое время защитника составляет 20 минут и 28 секунд. Статистику хоккеиста можно изучить здесь.