19-летний защитник «Торпедо» Конюшков – лучший новичок недели в КХЛ. Он сделал 1 передачу в 3 матчах и забил буллит «Салавату»
Богдан Конюшков признан лучшим новичком в КХЛ по итогам прошедшей игровой недели.
19-летний защитник «Торпедо» набрал 1 (0+1) балл за результативность в трех матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
На его счету также 4 заблокированных броска, 1 отбор шайбы, а среднее игровое время составило 22 минуты и 28 секунд.
В игре с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) Конюшков реализовал решающую попытку в серии бросков.
В среднем по текущему сезону игровое время защитника составляет 20 минут и 28 секунд. Статистику хоккеиста можно изучить здесь.
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