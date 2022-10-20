Морозов о сравнении «Ак Барса» с локаутным: «В тот год ситуация была другая, мы не знали, когда забастовка закончится, когда игроки могут уехать»

Теги Ак Барс Алексей Морозов КХЛ Хоккей

Алексей Морозов ответил на вопрос о сравнении «Ак Барса» и команды локаутного сезона-2004/05.

Тогда на фоне локаута в НХЛ казанский клуб привлек Алексея Ковалева, Илью Ковальчука, Николая Хабибулина, Винсента Лекавалье и других игроков из-за океана, но вылетел из плей-офф в первом же раунде.

– Многие сравнивают нынешний «Ак Барс» с командой 2005 года. Есть похожие вещи?

– Много громких имен, команда хорошо укомплектована, ребята поиграли на хорошем уровне, многое всем доказали. Сейчас их нужно организовать.

В локаутный год ситуация была другая, потому что мы не знали, когда забастовка закончится, когда игроки могут уехать.

В январе только стало ясно, что локаут до конца сезона, а до плей-офф оставалось мало времени – команда не смогла собраться, – сказал президент КХЛ и бывший нападающий «Ак Барса».

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