Морозов о сравнении «Ак Барса» с локаутным: «В тот год ситуация была другая, мы не знали, когда забастовка закончится, когда игроки могут уехать»

ответил на вопрос о сравнении и команды локаутного сезона-2004/05.

Тогда на фоне локаута в НХЛ казанский клуб привлек Алексея Ковалева, Илью Ковальчука, Николая Хабибулина, Винсента Лекавалье и других игроков из-за океана, но вылетел из плей-офф в первом же раунде.

– Многие сравнивают нынешний «Ак Барс» с командой 2005 года. Есть похожие вещи?

– Много громких имен, команда хорошо укомплектована, ребята поиграли на хорошем уровне, многое всем доказали. Сейчас их нужно организовать.

В локаутный год ситуация была другая, потому что мы не знали, когда забастовка закончится, когда игроки могут уехать.

В январе только стало ясно, что локаут до конца сезона, а до плей-офф оставалось мало времени – команда не смогла собраться, – сказал президент и бывший нападающий «Ак Барса».