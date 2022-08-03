Алексей Морозов: «Радулов своей игрой в КХЛ всегда привносил изюминку. Приятно, когда ребята возвращаются»

прокомментировал возвращение в КХЛ.

– Возвращение Радулова в КХЛ – это событие?

– Конечно, нам приятно, когда ребята возвращаются. Александр всегда своей игрой в КХЛ привносил какую-то изюминку, заряжал болельщиков, партнеров – я поиграл с ним и почувствовал, как он кипит в раздевалке, как хочет побеждать. Он такой, всегда будет это делать, и это хорошо для лиги.

Но я не люблю выделять одного игрока – сейчас вернулись Мамин, Ткачев. Это ребята, на которых приятно посмотреть, которые будут делать лигу интереснее, – сказал президент .