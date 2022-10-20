Разин два раза менял вратаря в ходе игры с «Салаватом», «Северсталь» забила в обоих случаях

Теги Салават Юлаев Северсталь видео КХЛ Андрей Разин Кирилл Пилипенко Игорь Гераськин Хоккей

Главный тренер «Северстали» дважды успешно заменил вратаря в ходе матча с «Салаватом Юлаевым».

В первом периоде череповчане уступали уфимцам со счетом 0:4.

«Северсталь» получила возможность поиграть в большинстве в конце периода, Андрей Разин заменил вратаря на шестого полевого хоккеиста – и Кирилл Пилипенко забросил шайбу в формате «6 на 4».

Второй случай замены вратаря произошел в третьем периоде при счете 2:5.

Череповецкая команда вновь оказалась в большинстве, Разин заменил вратаря, и вшестером «Северсталь» забросила шайбу – точным броском из круга вбрасывания отметился Игорь Гераськин.

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