Дронов о покупке военного билета: «А какой вариант? Идти служить? Я учился и тогда, и сейчас. Понимал, что будет ответственность»
Григорий Дронов прокомментировал информацию о покупке военного билета.
– Твоя фамилия фигурировала в 2020 году в деле о покупке военного билета. Это правда?
– Да, было такое. Но я же понимал, когда это делал, что будет ответственность, не с Луны ведь свалился. Но а какой вариант? Идти служить? Я учился тогда, да и сейчас.
Просто повестки приходят всегда, но забрать тебя не могут. Ты должен являться на медобследования каждый раз, когда тебе ее присылают. Но на это нет времени. А когда призыв – тебе звонят с вопросами, почему вы не явились. Чтобы избавить себя от этого, пришлось пройти такой путь.
– Потом аннулировали военник?
– Да. Но я учусь уже на четвертом курсе и пока нет проблем. Потом думаю в магистратуру поступать, – сказал хоккеист «Металлурга» в интервью Sports.ru.
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