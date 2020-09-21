Защитник «Магнитки» Дронов не пошел в армию за взятку в 100 тысяч рублей военкому (Znak)

Стали известны новые подробности уголовного дела с участием представителя «Металлурга» и игроков .

Ранее появилась информация о том, что на старшего администратора клуба Виктора Сухова завели дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).

Он подозревается в том, что передавал деньги от хоккеистов военкому Магнитогорска Андрею Житникову (сейчас находится под следствием).

Сообщалось, что защитник «Авангарда» Алексей Береглазов, защитник системы «Амура» Александр Игошев и нападающий «Витязя» Павел Варфоломеев не пошли в армию после дачи взяток. Все игроки в прошлом выступали за «Магнитку».

По информации Znak.com, в армию также не пошел защитник «Магнитки» .

По данным источника, в 2018 году это обошлось ему, как и трем товарищам по команде, в 100 тысяч рублей.