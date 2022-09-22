Кирилл Устименко: «Охранники Павла Ротенберга ходили с нами как аниматоры. А как иначе, когда отец миллиардер?»

поделился воспоминаниями об игре с Павлом Ротенбергом.

Ранее хоккеисты вместе выступали в системе «Динамо» из Санкт-Петербурга.

– Я жил в интернате. Это база, где поселяются все приезжие ребята. Там и девчонки жили из хоккейной команды «Форвард». Интернат, школа, арена – все в десяти метрах друг от друга, за общим заборчиком.

На самом деле, сделал огромное дело. За десять лет он обычный интернат превратил в очень хорошую школу, команду МХЛ, а потом и ВХЛ. При этом, как вы знаете, динамовская Вышка дважды брала кубок.

– Были ли разговоры о том, что вот-вот питерское вступит в ?

– Конечно! Тогда все говорили об этом, но с точки зрения перспективы. Думали, лет через пять-шесть.

– Когда Паша Ротенберг вырастет?

– Ха. Возможно, возможно (улыбается).

– Паша – блатной?

– Нет. Совсем нет. Я с ним играл в одной команде, у нас был хороший коллектив. Он был с нами, не выпадал, никак не выделялся.

– А как же охранники, телохранители?

– Были, конечно. Ходили с нами как аниматоры. Я даже соскучился по дяде Толе. Забирал Пашу из дома в школу и из школы домой. Анатолий был всем нам другом, общался нормально с детьми.

Еще один охранник был, но его имя не помню. Все это нормально воспринимали. А как иначе, когда отец миллиардер? Я сам бы так сделал. Поставил бы троих-четверых! – сказал вратарь системы .