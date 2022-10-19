Знарок о победе над «Металлургом»: «Надеюсь, будем продолжать в том же духе. Начали игру очень хорошо»
Олег Знарок прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (3:2 ОТ).
«Ак Барс» прервал серию из 6 поражений подряд.
– С победой нас долгожданной, надеюсь, будем продолжать в том же духе.
– Насколько для вас важна победа после этой серии?
– Очень важна, очень. Я думал, что она произойдет в Екатеринбурге, там мы неплохо играли, переломный момент должен был быть там.
– Какие чувства у вас были в овертайме?
– Мы верили в команду.
– Был момент в начале периода, когда Вячеслав Войнов вышел в нападении на вбрасывании, Никита Дыняк сыграл в защите. Для чего это было?
– У нас оставалось 8 секунд до конца большинства, Войнов вышел не на своем месте. Поставили Дыняка вместо защитника, планировали, что Шипачев выиграет вбрасывание, а Дыня бы врезался сразу в центр. У нас не было времени, хотели атаку с ходу провести.
– Никита Евсеев выходит в первой паре несколько матчей, забросил сегодня первую шайбу. Как оцените его игру?
– Если играет постоянно, то хорошо. Он растет, молодой игрок, по-мужски не тушуется, молодец.
– Насколько отмененный выходной сказался на игре сегодня?
– Не знаю, как ответить на этот вопрос. Если выиграли, то, наверное, сказался. А если бы другой был результат? Просто, наверное, физически мы просаживаемся – это мое мнение.
– Есть информация, что в Челябинске на тренировке была ссора или стычка игроков. Насколько это полезно для команды?
– Я ничего такого не видел, может быть, я на тренировке не присутствовал?
– Когда вернется в состав Дмитрий Воронков?
– В ближайшем матче еще нет, а в поездке, наверное, да.
– Историческая серия поражений для «Ак Барса» завершилась – это была серия неудач или системный кризис?
– И серия неудач, конечно. Мы создавали моменты, и сегодня у нас в первом периоде были моменты, «2 в 1» выходили. Психологически это нас немножко поддавливало. С такими мастерами мы должны исполнять все.
– Чем подготовка этого матча отличалась от подготовки к другим матчам?
– Вместо выходного дня дали ребятам немножко побегать. Может быть, этим.
– У игроков как будто горели глаза по-другому.
– Горели-горели, конечно, это на самом деле было. И начали игру мы очень хорошо, в отличие от игры в Челябинске. Там мы провели плохой первый период, и в Магнитогорске тоже, в Екатеринбурге было получше, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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