Знарок о победе над «Металлургом»: «Надеюсь, будем продолжать в том же духе. Начали игру очень хорошо»

прокомментировал победу в матче против (3:2 ОТ).

«Ак Барс» прервал серию из 6 поражений подряд.

– С победой нас долгожданной, надеюсь, будем продолжать в том же духе.

– Насколько для вас важна победа после этой серии?

– Очень важна, очень. Я думал, что она произойдет в Екатеринбурге, там мы неплохо играли, переломный момент должен был быть там.

– Какие чувства у вас были в овертайме?

– Мы верили в команду.

– Был момент в начале периода, когда вышел в нападении на вбрасывании, Никита Дыняк сыграл в защите. Для чего это было?

– У нас оставалось 8 секунд до конца большинства, Войнов вышел не на своем месте. Поставили Дыняка вместо защитника, планировали, что Шипачев выиграет вбрасывание, а Дыня бы врезался сразу в центр. У нас не было времени, хотели атаку с ходу провести.

– Никита Евсеев выходит в первой паре несколько матчей, забросил сегодня первую шайбу. Как оцените его игру?

– Если играет постоянно, то хорошо. Он растет, молодой игрок, по-мужски не тушуется, молодец.

– Насколько отмененный выходной сказался на игре сегодня?

– Не знаю, как ответить на этот вопрос. Если выиграли, то, наверное, сказался. А если бы другой был результат? Просто, наверное, физически мы просаживаемся – это мое мнение.

– Есть информация, что в Челябинске на тренировке была ссора или стычка игроков. Насколько это полезно для команды?

– Я ничего такого не видел, может быть, я на тренировке не присутствовал?

– Когда вернется в состав ?

– В ближайшем матче еще нет, а в поездке, наверное, да.

– Историческая серия поражений для «Ак Барса» завершилась – это была серия неудач или системный кризис?

– И серия неудач, конечно. Мы создавали моменты, и сегодня у нас в первом периоде были моменты, «2 в 1» выходили. Психологически это нас немножко поддавливало. С такими мастерами мы должны исполнять все.

– Чем подготовка этого матча отличалась от подготовки к другим матчам?

– Вместо выходного дня дали ребятам немножко побегать. Может быть, этим.

– У игроков как будто горели глаза по-другому.

– Горели-горели, конечно, это на самом деле было. И начали игру мы очень хорошо, в отличие от игры в Челябинске. Там мы провели плохой первый период, и в Магнитогорске тоже, в Екатеринбурге было получше, – сказал главный тренер .