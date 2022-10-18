Павел Зубов об «Ак Барсе»: «40 шайб – нонсенс для такого состава. В команде масса игроков, которых приглашали на лидирующие роли, но они ушли в тень»

поделился мнением о ситуации в «Ак Барсе».

В матче с «Трактором» (2:5) команда потерпела шестое поражение подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах .

«По игре с «Трактором» мне показалось, что команда не очень реагирует на текущую ситуацию. Надо разобраться в причинах: физическое или психологическое. Если и то, и другое, то будет очень тяжело, но нет ничего невозможного.

Забили всего 40 шайб? Честно, для такого состава это нонсенс. Сейчас график станет еще плотнее, игры через день. При этом игры с очень хорошими командами. Сейчас со всеми командами будет нелегко.

Вратари? Очень понравился Мифтахов. В начале сезона и Мифтахов, и Билялов играли хорошо, что позволило команде набирать очки даже не в самых лучших матчах. Билялов в матче с «Трактором» немного просел, но он справится, в этом я уверен.

Импонирует Мифтахов, поездка в Америку ему многое дала. Дыняк, Сафонов и Мифтахов – кто бросается в глаза в последних играх. Лукоянов, Глухов, Бурмистров играют на своем уровне. Но в команде есть масса игроков, которых приглашали на лидирующие роли, но они пока ушли в тень.

Шоковая терапия через обмены, расторжения? Можно было бы пригласить легионеров, чтобы встряхнуть команду. Но в этом сезоне клуб пошел по другому пути, что неоднократно озвучивалось. По именам набрана очень хорошая команда. Мастерство игроков никуда не делось. Поэтому сейчас стоит задача собрать всех воедино и зарядить одной целью. Пока это не просматривается», – сказал экс-тренер .