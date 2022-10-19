Потолок зарплат в НХЛ может вырасти на 4 млн долларов уже в сезоне-2023/24. Сейчас – 82,5 млн

Потолок зарплат в может вырасти на 4 млн долларов в сезоне-2023/24.

Об этом сообщил комиссионер лиги .

По его словам, прогноз по росту доходов лиги в текущем сезоне благоприятный.

«У нас хорошая динамика по доходам. В прошлом сезоне мы достигли отметки 5,4 миллиарда долларов, что примерно на полмиллиарда больше, чем мы планировали. Дела идут хорошо», – приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне потолок зарплат составляет 82,5 миллиона долларов на команду. В это межсезонье он был увеличен на 1 млн – впервые с 2019 года.

В 2020 и 2021 годах потолок не рос на фоне финансовых потерь лиги из-за пандемии коронавируса. При этом НХЛ не стала его снижать, что привело к нарушению пропорции 50/50 – равного распределения доходов от хоккейной деятельности между игроками и владельцами.

Ожидается, что за счет механизма эскроу баланс будет достигнут уже после этого сезона. В таком случае не останется препятствий для роста потолка.

Если этого не произойдет, то в 2023 году потолок вырастет на 1 млн долларов (как и ожидалось ранее), а более существенный рост будет отложен на 2024 год.