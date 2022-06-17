и профсоюз объявили об увеличении потолка зарплат в сезоне-2022/23.

Как и ожидалось, он вырастет на 1 миллион долларов – с 81,5 млн до 82,5 млн на команду. Увеличится и планка пола зарплат – с 60,2 млн долларов до 61 млн долларов.

Это первое повышение потолка, начиная с 2019 года. В последние 2 года его размер не увеличивался из-за финансовых потерь НХЛ на фоне пандемии коронавируса.

В будущем ожидается дальнейшее увеличение потолка зарплат, поскольку бизнес лиги восстанавливается. По предварительным прогнозам, доходы за этот сезон составят 5,2 миллиарда долларов, что станет новым рекордом.

Ожидается, что росту доходов также помогут недавние сделки по продаже медиаправ компаниям ESPN и Turner Sports.