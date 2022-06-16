НХЛ получила рекордные доходы в сезоне-2021/22. Они превысят 5,2 млрд долларов

НХЛ получила рекордные доходы в сезоне-2021/22.

По прогнозам, они превысят 5,2 млрд долларов.

Об этом сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

По его словам, несмотря на то, что в этом сезоне пришлось перенести 105 игр из-за коронавируса, общий доход НХЛ будет выше, чем в последнем полном сезоне перед началом пандемии (2018/19).

«На самом деле, наша выручка в этом сезоне будет рекордной, и в течение двух, а возможно и трех лет мы ожидаем возобновления более регулярных повышений потолка зарплат», – сказал Беттмэн.