НХЛ ожидает, что потолок зарплат будет существенно увеличен в 2024 году

НХЛ ожидает, что существенное увеличение потолка зарплат произойдет в 2024 году.

«Недавно я видел некоторые предварительные оценки, которые вселяют больше оптимизма насчет того, что потолок будет повышен раньше.

Я думаю, что это произойдет скорее через 2 сезона, чем через 3», – сказал заместитель комиссионера лиги .

В марте комиссионер НХЛ Гэри Беттман говорил, что ожидает значительного роста потолка (на сумму, превышающую 1 млн долларов) не ранее, чем в 2025 году.

В сезоне-2022/23 годов граница потолка зарплат достигнет отметки 82,5 миллиона долларов. По сравнению с прошлым сезоном он вырос на 1 млн.

До этого потолок оставался неизменным в 3 сезонах подряд на фоне снижения доходов лиги из-за пандемии коронавируса.