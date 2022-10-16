Назаров про 1:2 от «Северстали»: «Просил играть построже, поагрессивней. Уже стало получаться лучше, но реализация подвела»

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Андрей Назаров подвел итоги матча с «Северсталью» (1:2).

«Хотелось бы поблагодарить ребят, они выполнили установку. Просил играть построже, поагрессивней. Уже стало получаться лучше, но реализация сегодня хромала.

В обороне сыграли строго, много не удалялись, вот только реализация подвела. Забили лишь в конце, как следствие – проиграли. Но ребята бились, выкладывались, претензий ни к кому нет.

Федоров получил травму на раскатке, поэтому не играл. Пока не знаю, насколько серьезно, доктор не доложил», – сказал главный тренер «Сочи».

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