«Сочи» и минское «Динамо» забили 2 гола за первые 42 секунды матча. Это 2-й результат в истории КХЛ

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«Сочи» и минское «Динамо» забили 2 гола за первые 42 секунды матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это второй результат по самым быстрым голам с начала игры в истории КХЛ.

Быстрее забивали только игроки рижского «Динамо» и «Слована», забросившие по шайбе в течение первых 36 секунд матча (12 декабря 2018 года).

В составе южан отличился Кирилл Петьков, автором гола «Динамо» стал Валентин Демченко.

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