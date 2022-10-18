«Сочи» и минское «Динамо» забили 2 гола за первые 42 секунды матча. Это 2-й результат в истории КХЛ
«Сочи» и минское «Динамо» забили 2 гола за первые 42 секунды матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это второй результат по самым быстрым голам с начала игры в истории КХЛ.
Быстрее забивали только игроки рижского «Динамо» и «Слована», забросившие по шайбе в течение первых 36 секунд матча (12 декабря 2018 года).
В составе южан отличился Кирилл Петьков, автором гола «Динамо» стал Валентин Демченко.
Комментарии