Козлов о матче со «Спартаком» на канадской площадке: «Все будет зависеть от быстроты принятия решений и выигранных единоборств»

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Виктор Козлов высказался в преддверии матча против «Спартака».

Игра состоится сегодня, 18 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

 – Предстоит долгий выезд. Какие у вас ожидания от гостевой серии? 

 – «Спартак», «Северсталь» и «Ак Барс» – хорошие команды, которые показывают качественный хоккей как в атаке, так и в обороне. Нам необходимо продолжить энергозатратно, сконцентрированно работать все 60 минут.   

– Матч со «Спартаком» пройдет на канадской площадке. Как это скажется на игре? 

 – Будет много борьбы, все плотно, в контакте с соперником.

Думаю, все будет зависеть от быстроты принятия решений и выигранных единоборств, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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