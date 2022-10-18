Козлов о матче со «Спартаком» на канадской площадке: «Все будет зависеть от быстроты принятия решений и выигранных единоборств»

высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 18 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Предстоит долгий выезд. Какие у вас ожидания от гостевой серии?

– «Спартак», и – хорошие команды, которые показывают качественный хоккей как в атаке, так и в обороне. Нам необходимо продолжить энергозатратно, сконцентрированно работать все 60 минут.

– Матч со «Спартаком» пройдет на канадской площадке. Как это скажется на игре?

– Будет много борьбы, все плотно, в контакте с соперником.

Думаю, все будет зависеть от быстроты принятия решений и выигранных единоборств, – сказал главный тренер .