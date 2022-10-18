Козлов о матче со «Спартаком» на канадской площадке: «Все будет зависеть от быстроты принятия решений и выигранных единоборств»
Виктор Козлов высказался в преддверии матча против «Спартака».
Игра состоится сегодня, 18 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
– Предстоит долгий выезд. Какие у вас ожидания от гостевой серии?
– «Спартак», «Северсталь» и «Ак Барс» – хорошие команды, которые показывают качественный хоккей как в атаке, так и в обороне. Нам необходимо продолжить энергозатратно, сконцентрированно работать все 60 минут.
– Матч со «Спартаком» пройдет на канадской площадке. Как это скажется на игре?
– Будет много борьбы, все плотно, в контакте с соперником.
Думаю, все будет зависеть от быстроты принятия решений и выигранных единоборств, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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